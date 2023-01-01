Dataconomy

Подолання розриву між технологіями та бізнесом. Надайте експертні знання про те, як наука про дані та підключені пристрої змінюють технологію

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