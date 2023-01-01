TraderWagon (TW) — це соціальна торгова платформа, яка доповнює розрив між трейдерами-експертами та трейдерами-початківцями, дозволяючи вам відкривати, стежити та копіювати угоди, зроблені трейдерами-експертами з усього світу.

Вебсайт: traderwagon.com

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