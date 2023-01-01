WebCatalog
Bidscale

Bidscale

bidscale.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Bidscale — це найрозумніший, найшвидший і найпростіший спосіб отримати статистику та приєднатися до розмов, щоб отримати перевагу. Рішення Bidscale пришвидшують федеральні контракти, об’єднуючи процес відкриття та присудження. Завдяки кращим інтелектуальним даним, глибшій співпраці та рішенням для подання Bidscale долає розрив між урядом і промисловістю.

Вебсайт: bidscale.com

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