Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «L2QR» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

L2QR bridges the gap between offline and online experiences. By scanning the QR codes, customers' target audience can seamlessly access digital content, websites, social media profiles, product information, promotions, or any other online resources. This integration helps businesses leverage the power of QR codes to enhance their online presence and engage their customers effectively.

Категорії :

Вебсайт: l2qr.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «L2QR». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.