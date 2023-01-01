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Autonix

Autonix

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Вебсайт: autonix.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Autonix» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

QR-коди всюди, і з Autonix вони надзвичайно цінні. Autonix — це надійне рішення для відстеження QR-коду, призначене для великих і малих організацій, орієнтоване на агентства, ринки, роздрібну торгівлю, охорону здоров’я, державні органи тощо.

Вебсайт: autonix.io

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