Альтернативи - Autonix
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
QR Code Scanner
qrcodescan.in
Сканер QR Code є найшвидшим і найзручнішим веб-додатком.
QR.io
qr.io
Створюйте повністю персоналізовані QR-коди з кольором і формою, логотипом і відстежуйте, скільки людей сканує ваші QR-коди, звідки та в яку дату.
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
QR Code AI
qrcode-ai.com
Онлайн-генератор унікальних та художніх QR-кодів Перетворіть свої QR-коди на шедевр ШІ Перетворіть свій бренд-маркетинг
Linkfire
linkfire.com
Розумні посилання для музичного маркетингу. Від вашого першого синглу до першого світового туру Linkfire спрощує просування вашого виконавця на кожному кроці. Довіряють великі лейбли та понад 50 тисяч виконавців.
ME-QR
me-qr.com
ME-QR — це безкоштовний генератор QR-кодів, який дозволяє створювати та налаштовувати QR-коди для різних цілей. Ось чим ми виділяємося: • Безкоштовно та з можливістю налаштування: генеруйте QR-коди для веб-сайтів, тексту, vCards, електронних листів тощо. Персоналізуйте їх за допомогою широкого вибор...
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — це найкращий спосіб створювати, ділитися та синхронізувати свої UTM із вашою командою. Припиніть використання безладних електронних таблиць і отримайте хороші дані про кампанію в аналітиці.
ToneDen
toneden.io
ToneDen — це дружня платформа соціального маркетингу, яка дає вам змогу охоплювати та продавати важливих людей.
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER — це найдосконаліший у світі онлайн-генератор QR-кодів, визнаний найінноваційнішим продуктом на ProductHunt. Їй довіряють понад 850 000 брендів у 147 країнах. Серед них: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Hotels та інші. Компанія...
QRfy
qrfy.com
Створюйте власні QR-коди та розвивайте свій бізнес чи ідею. Легко створюйте, керуйте своїми QR-кодами та відстежуйте їх статистично.
Barcode.so
barcode.so
Звичайні QRCodes нудні. Чудові QRC-коди, створені штучним інтелектом, які спонукають вашу аудиторію охоче сканувати їх. 25+ стилів на вибір або просто використовуйте свій власний стиль
Hovercode
hovercode.com
Динамічні QR-коди для вашого бренду Створюйте, відстежуйте та керуйте динамічними QR-кодами для свого бренду
Bitelink
bitelink.co
Ласкаво просимо до Bitelink — місця, де інновації зустрічаються зі зручністю у світі керування посиланнями. Попрощайтеся з громіздкими URL-адресами та привіт елегантним ресурсам, якими можна ділитися, які є потужними! Чому Bitelink? * Перетворюйте довгі складні URL-адреси на стислі потужні посиланн...
Limey
limey.io
Створюйте красиві односторінкові веб-сайти за лічені хвилини. Зв’яжіться зі своєю аудиторією, захоплюйте потенційних клієнтів і експортуйте їх.
y.gy
app.y.gy
Створюйте короткі та незабутні посилання, які збільшують конверсію Перетворіть довгі та складні посилання на короткі та такі, що запам’ятовуються, які можна використовувати в електронних листах, соціальних мережах тощо. * Використовуйте y.gy або свій власний домен. Ми пропонуємо можливість викорис...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic — це простий у використанні і відстежуваний генератор QR-кодів, який надає розширені функції налаштування. За допомогою цього інструменту створити повністю персоналізований QR-код так само просто, як відсканувати код. QR Code Dynamic пропонує можливість обмінюватися інформацією виклю...
QRStuff
qrstuff.com
Безкоштовний генератор QR-кодів і онлайн-створювач QR-кодів. Реєстрація не потрібна. Створюйте необмежену кількість необмежених безкоштовних QR-кодів для URL-адреси веб-сайту у форматі PDF, зображення, відстеження відвідуваності, відео YouTube, місцезнаходження на Картах Google, facebook, контактної...
GoCodes
gocodes.com
Більше жодних інструментів! Відстежуйте своє обладнання за допомогою нашого простого у використанні рішення, яке включає міцні етикетки, хмарне програмне забезпечення, програми для сканування та GPS-відстеження. Розроблене спеціально для галузевих клієнтів, наше комплексне рішення означає, що ви мож...
TLinky
tlinky.com
Ласкаво просимо до TLinky - найкращого рішення для керування посиланнями! У TLinky вони дають змогу окремим особам, маркетологам і компаніям оптимізувати свою присутність в Інтернеті та спростити свої маркетингові кампанії. Завдяки цій універсальній платформі ви можете легко керувати, відстежувати ...
ElkQR
elkqr.com
Створюйте фірмові QR-коди та підвищуйте впізнаваність бренду за допомогою ElkQR. Відстежуйте ефективність кампанії та отримуйте статистичні дані за допомогою детальної аналітики.
Linkr
linkr.com
Універсальна платформа монетизації для творців і брендів! Ви можете створити своє посилання в біографії, збільшити кількість підписників, монетизувати творчість і процвітати з Linkr.com.
Leaf.page
leaf.page
Одна сторінка вашого професійного життя
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page — це простий у використанні інструмент для створення класної сторінки для всіх соціальних мереж і месенджерів. Великий набір шаблонів і функція налаштування допомагають створювати неймовірні сторінки для вашого бізнесу. Особливості: - Створення кількох сторінок в одному проекті - Підтримка...
Social Unicorn
social-unicorn.com
Щоб розвиватися, вашому бренду потрібна видимість. Незважаючи на те, що соціальні канали чудові для поширення інформації, підтримка LinkedIn і Twitter займає багато часу та потребує постійного натхнення. З Social Unicorn все автоматично! Ви подаєте в машину все, що маєте сказати (списки дописів у б...
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks – це програмне забезпечення для оптимізації пошукових систем, яке допомагає здійснювати оптимізацію пошукових систем поза сторінками. Ми допомагаємо спростити створення посилань і заощадити час для створення посилань. Ми робимо це шляхом: 1. Створення спільноти перевірених маркетологів Sa...
geno.link
geno.link
Geno.link — це програмне забезпечення для всіх цифрових творців, тренерів, маркетологів, підприємців і всіх, хто хоче ділитися, продавати та показувати більше онлайн, навіть БЕЗ дорогого та складного веб-сайту.
Amplify
amplify.link
Amplify.link надає інструменти та знання, щоб допомогти артистам і творцям ефективніше продавати себе, охоплювати більше шанувальників і монетизувати свою аудиторію. Пропонуючи настроювані сторінки з інтелектуальними посиланнями для музичного маркетингу, потужну аналітику та розуміння, а також персп...
1LINK.IO
1link.io
Покращте взаємодію з користувачем і автоматично оптимізуйте присутність своєї програми в Інтернеті. Виявлення пристрою, цільова сторінка та аналітика включені.