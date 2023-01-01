Створюйте повністю персоналізовані QR-коди з кольором і формою, логотипом і відстежуйте, скільки людей сканує ваші QR-коди, звідки та в яку дату.

Вебсайт: qr.io

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