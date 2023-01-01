Canary Technologies

Прості, інтуїтивно зрозумілі та безпечні готельні рішення, що трансформують індустрію гостинності. Рішення Canary допомагають власникам готелів оптимізувати свою діяльність, збільшити дохід і покращити враження від гостей. Активуйте свою власність на Contactless Check-In™ сьогодні та приєднайтеся до тисяч наших партнерів. Вивчайте більше

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