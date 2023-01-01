Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Breezeway» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Обслуговування власності, операції та платформа обміну повідомленнями. Платформа Breezeway для догляду за власністю та операцій з нею допомагає координувати, спілкуватися та перевіряти детальну роботу, а також надавати клієнтам найкращий досвід обслуговування. Багато часу та зусиль витрачається на підтримку якості, безпеки та чистоти у вашій нерухомості - наші інструменти дають вам змогу автоматизувати ваші операції та забезпечити чудовий досвід оренди.

Вебсайт: breezeway.io

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