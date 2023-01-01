Child Paths — це одна платформа, яка допомагає дотримуватись нормативних вимог, оптимізувати роботу, легко спілкуватися з батьками та розширити можливості персоналу, одночасно покращуючи навчання для дітей, від малюків до підлітків.

Вебсайт: childpaths.ie

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