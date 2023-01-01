Дайте батькам всю інформацію в одному місці! PBL Mentor Kidplan — це цифровий інструмент, необхідний для оновлення батьків. Тут можна легко реєструвати все, що відбувається в дитячому садку, і спілкуватися з батьками.

Вебсайт: kidplan.com

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