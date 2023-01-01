Використовуючи Fireberry, ви можете легко керувати всіма потребами свого бізнесу за допомогою зручної системи. Спілкуйтеся зі своїми клієнтами безпосередньо через систему та відстежуйте будь-яку потрібну бізнес-інформацію за допомогою спеціально створених об’єктів і полів. Дозвольте Fireberry працювати на вас завдяки автоматизації, де ви можете ефективно автоматизувати повсякденні завдання. Швидко класифікуйте запити та відповідайте на них за допомогою згенерованих полів і відповідей AI Assistant. Інформаційні панелі та звіти допоможуть вам приймати зважені рішення для покращення вашого бізнесу. Вбудовані інтеграції, такі як Google, Office 365 і Facebook, допомагають централізувати роботу в одному місці. Якщо є щось, що вам потрібно, чого ще не включено в систему, ви можете легко інтегрувати треті сторони за допомогою API.

Вебсайт: fireberry.com

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