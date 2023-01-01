Project Central — це спрощене рішення для керування проектами, створене для того, щоб допомогти вам легко та ефективно співпрацювати з вашою командою. Завдяки бездоганній інтеграції з Microsoft Office 365 його чисті, зручні інтерфейси спрощують керування проектами, підвищуючи продуктивність, звітність і результати.

Вебсайт: projectcentral.com

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