OnePlan пропонує стратегічне рішення Microsoft Office 365 для управління портфелем, фінансами та ресурсами, яке відповідає потребам кожного PMO.

Вебсайт: oneplan.ai

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