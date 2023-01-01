Tinq — це багатоплатформне рішення для управління командою для всіх компаній. Від відстеження часу, планування змін і підготовки спеціальних звітів для нарахування заробітної плати – менеджери та співробітники можуть без проблем співпрацювати в хмарі.

Вебсайт: tinq.com

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