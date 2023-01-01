SPORTRICK — це інноваційне програмне забезпечення для керування членством, перше на основі електронної комерції та соціальних мереж, що включає інтеграцію відстеження тренувань і контроль фізичного доступу повністю в хмарі. Ви можете керувати реєстрацією та виїздом, виставленням рахунків, обробкою платежів, звітами, плануванням занять, контролем доступу: SPORTRICK — це рішення для повного членства, повністю засноване на Інтернеті!

Вебсайт: sportrick.com

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