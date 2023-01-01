WebCatalog
SPORTRICK

SPORTRICK

sportrick.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SPORTRICK» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

SPORTRICK — це інноваційне програмне забезпечення для керування членством, перше на основі електронної комерції та соціальних мереж, що включає інтеграцію відстеження тренувань і контроль фізичного доступу повністю в хмарі. Ви можете керувати реєстрацією та виїздом, виставленням рахунків, обробкою платежів, звітами, плануванням занять, контролем доступу: SPORTRICK — це рішення для повного членства, повністю засноване на Інтернеті!

Вебсайт: sportrick.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SPORTRICK». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Ally MS

Ally MS

allyms.com

Careerlister

Careerlister

careerlisterapp.com

Fusion Web Clinic

Fusion Web Clinic

fusionwebclinic.com

GroovePay

GroovePay

groovepay.com

POSaBIT

POSaBIT

posabit.com

Stampli

Stampli

stampli.com

ManageMart

ManageMart

managemart.com

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Knowify

Knowify

knowify.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Recruit 360

Recruit 360

recruit360.co.za

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності