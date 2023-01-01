Найкраща платформа для майнінгу, яка дозволяє користувачам налаштовувати, видобувати та контролювати процеси більш ефективно та безпроблемно на тисячах установок з одного місця. Все, що потрібно вам і вашій команді для підтримки максимальної ефективності вашої ферми

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