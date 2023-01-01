Kinabase — це розумніший спосіб керувати бізнес-інформацією, процесами тощо, якому довіряють команди, що швидко розвиваються. Просто керуйте складністю: від компаній і контактів до процесів, замовлень на продаж та інфраструктури – Kinabase дозволяє відстежувати, що відбувається у вашій організації. Підвищення швидкості та ефективності Отримуйте необхідну інформацію під рукою. Підвищуйте ефективність, зменшуйте ризики та швидше знаходьте потрібну інформацію. Об’єднайте кілька інструментів обробки даних в одну просту у використанні систему. Отримайте силу гнучкості Kinabase має унікальну та інтелектуальну структуру даних, яка дозволяє вам рухатися зі швидкістю думки. Без жорсткості традиційних систем CRM і ERP. Від людей до процесів і досконалості — Kinabase можна легко налаштувати для керування важливою для вас інформацією. Адаптивний і ефективний для різноманітних цілей, від виробництва до найму персоналу та консультування.

Вебсайт: kinabase.com

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