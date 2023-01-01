Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Spaceli» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Організуйте Документи Google таким чином, щоб люди могли їх знайти. Перетворіть Google Диск на центр для всього, над чим працює ваша команда. Spaceli дозволяє створювати базу знань із наявних Google Документів і папок за кілька кліків. Для вас, вашої команди та ваших користувачів.

Вебсайт: spaceli.io

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