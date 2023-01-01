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Spaceli

Spaceli

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Вебсайт: spaceli.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Spaceli» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Організуйте Документи Google таким чином, щоб люди могли їх знайти. Перетворіть Google Диск на центр для всього, над чим працює ваша команда. Spaceli дозволяє створювати базу знань із наявних Google Документів і папок за кілька кліків. Для вас, вашої команди та ваших користувачів.

Вебсайт: spaceli.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Spaceli». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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