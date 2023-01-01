WebCatalog
DocsBot

DocsBot

docsbot.ai

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DocsBot» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

DocsBot AI. ChatGPT для ваших документів. Отримуйте миттєві відповіді для себе, своїх клієнтів або команди за допомогою чат-ботів на базі штучного інтелекту, навчених вашому вмісту та документації. Заощаджуйте гроші та покращуйте досвід підтримки для своїх клієнтів, продуктивність вашої команди та копірайтинг ШІ завдяки наявним знанням про ваш бізнес!

Вебсайт: docsbot.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DocsBot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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