Holded — це програмне забезпечення для управління бізнесом для сучасних компаній. Збільшуйте продажі, зменшуйте витрати та заощаджуйте час, керуючи кожним елементом свого бізнесу з єдиної платформи. Holded надає вам усі необхідні інструменти для прийняття кращих бізнес-рішень. Виставлення рахунків, бухгалтерський облік, CRM, команда, проекти та інвентар — все, що вам потрібно, в одному місці. Візьміть під свій контроль і бездоганно синхронізуйте всі свої бізнес-функції за допомогою Holded. Почніть використовувати цей хмарний ERP світового класу вже сьогодні!

Вебсайт: holded.com

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