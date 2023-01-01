Розрахуйте свої прибутки без складних електронних таблиць. Vencru — це безкоштовне програмне забезпечення для виставлення рахунків і бухгалтерського обліку, яке дає вам простий огляд ваших продажів, клієнтів, інвентаризації та бізнес-звітів — усе в одному місці.

Вебсайт: vencru.com

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