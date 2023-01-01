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Giddh

Giddh

giddh.com

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Giddh — це повне хмарне програмне забезпечення для бухгалтерського обліку з усіма необхідними функціями, такими як книга, бухгалтерія, виставлення рахунків, інвентаризація, різні типи звітів, реєстрація GSTR1, GSTR2, GST3B та багато іншого. Giddh автоматично обчислює всі дані та створює різні типи звітів. Це настільки легко зрозуміти, що ви можете поглянути на всі фінанси свого бізнесу навіть без допомоги бухгалтера. Він повністю настроюється та відповідає всім потребам вашого бізнесу відповідно до ваших вимог.

Вебсайт: giddh.com

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