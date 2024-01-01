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FlyFreely

FlyFreely

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Вебсайт: flyfreely.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

FlyFreely дозволяє підприємствам і підприємствам розпочинати, масштабувати та підтримувати свою діяльність з дронами. Плануйте, виконуйте та узгоджуйте всі операції з дроном на одній простій у використанні платформі. Ми досягаємо цього за допомогою нашої технології гнучкої платформи, яка відповідає будь-якій комбінації операційних і нормативних вимог. Ми можемо підтримувати всі типи операцій від простих операцій VLOS до складних операцій BVLOS, таких як безпілотник у коробці, доставка та міська повітряна мобільність. Ми налаштовуємо всі джерела даних, правила, робочі процеси, форми та звіти відповідно до нормативних вимог вашої конкретної країни, щоб зробити роботу в одній чи кількох країнах простою справою. Крім того, платформа навіть дозволяє планувати та виконувати місії в автономному режимі, щоб ви могли працювати в будь-якій точці світу в будь-який час. Розроблено сформованими комерційними операторами дронів, ми розуміємо виклики, з якими стикаються оператори в цій галузі. З FlyFreely ви витрачатимете менше часу на оформлення документів і більше на політ.

Категорії:

Business
Drone Analytics Software

Вебсайт: flyfreely.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «FlyFreely». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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