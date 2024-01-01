Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Epsilon3» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. -Інтерактивні синхронізовані процедури в режимі реального часу для кількох програм/місій -Вбудований процес випуску, включаючи затвердження, редагування, вбудований зворотний зв'язок і відстеження змін між ревізіями -Запитувальна база даних поточних процедур -Перегляд і можливості ручних і автоматизованих процедур - Інтегрована телеметрія, командування та контроль, а також дані місії - Детальна аналітика, звіти та інформаційні панелі

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Вебсайт: epsilon3.io

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