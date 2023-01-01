WebCatalog
Quartzy

Quartzy

quartzy.com

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Універсальна платформа для найкращих лабораторій. Оцифрування унікального робочого процесу лабораторії, скорочення часу виходу на ринок і підвищення ефективності роботи.

Вебсайт: quartzy.com

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