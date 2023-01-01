Modern Connect — це цифрова платформа, яка є наступним кроком у покращенні комунікації між стоматологом і лабораторією. Завдяки Modern Connect стоматологи тепер можуть зручно відстежувати кожен окремий випадок, отримувати підтримку в чаті, а також розміщувати нові лабораторні замовлення в цифровому вигляді, одночасно надсилаючи фотографії.

Вебсайт: moderndentallab.com

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