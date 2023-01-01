Перше в світі рішення для автоматизації точки доступу в реальному часі. OpenEnvoy — це єдина технологія, яка позбавляє від марних витрат. Без ручного введення. Немає OCR. Без налаштування постачальника. Повністю автоматизовані погодження.

Вебсайт: openenvoy.com

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