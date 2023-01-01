WebCatalog
NS1

NS1

ns1.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «NS1» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

NS1 оптимізує доставку найважливіших у світі Інтернет-додатків і корпоративних додатків. Лише платформа NS1 побудована на основі сучасної архітектури API, яка працює з даними в реальному часі та стає все більш потужною в складних середовищах, перетворюючи DNS, DHCP і керування IP-адресами (IPAM) на інтелектуальну, ефективну й автоматизовану систему. Технологія NS1 значно підвищує ефективність ІТ, продуктивність, надійність і безпеку додатків для найбільших глобальних компаній, зокрема Salesforce, LinkedIn, Dropbox, Nielsen, Pitney Bowes, Squarespace, Pandora та The Guardian.

Вебсайт: ns1.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «NS1». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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