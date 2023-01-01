NS1 оптимізує доставку найважливіших у світі Інтернет-додатків і корпоративних додатків. Лише платформа NS1 побудована на основі сучасної архітектури API, яка працює з даними в реальному часі та стає все більш потужною в складних середовищах, перетворюючи DNS, DHCP і керування IP-адресами (IPAM) на інтелектуальну, ефективну й автоматизовану систему. Технологія NS1 значно підвищує ефективність ІТ, продуктивність, надійність і безпеку додатків для найбільших глобальних компаній, зокрема Salesforce, LinkedIn, Dropbox, Nielsen, Pitney Bowes, Squarespace, Pandora та The Guardian.

Вебсайт: ns1.com

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