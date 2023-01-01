WebCatalog
Fabric

Fabric

fabric.so

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Файловий провідник і робочий простір для епохи Інтернету. Ваші диски, хмари, нотатки, знімки екрана, посилання та файли автоматично зібрані в один інтелектуальний дім. Перше у світі універсальне сховище на основі ШІ.

Вебсайт: fabric.so

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