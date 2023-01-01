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Matterport

Matterport

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Вебсайт: matterport.com

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Наші 3D-камери та програмна платформа для віртуальних турів допоможуть вам оцифрувати вашу будівлю, автоматично створювати 3D-тури, фотографії якості друку 4K, схематичні плани поверхів, файли OBJ, хмари точок, відео тощо.

Вебсайт: matterport.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Matterport». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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