Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pointerpro» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Assessment software to digitize your advice. Pointerpro is an all-in-one platform to create attractive online assessments and automatically deliver personalized advice reports in PDF.

Вебсайт: pointerpro.com

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