Perculus

Perculus

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Вебсайт: perculus.com

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Perculus — це комплексний набір інструментів для інструкторів, який дозволяє створювати захоплюючі онлайн-сеанси відеоконференцій. Perculus пропонує інструменти оцінювання, інструменти планування та ігри, щоб зробити ваше онлайн-навчання більш привабливим і веселим. Perculus допомагає інструкторам проводити виняткові та незабутні онлайн-навчання. За допомогою заходів із залучення, які можна планувати заздалегідь і повторно використовувати під час різних сесій, викладачі, інструктори, фасилітатори можуть запропонувати своїм учасникам найцікавіше навчання в прямому ефірі.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: perculus.com

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Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

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