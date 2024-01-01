Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Perculus» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Perculus — це комплексний набір інструментів для інструкторів, який дозволяє створювати захоплюючі онлайн-сеанси відеоконференцій. Perculus пропонує інструменти оцінювання, інструменти планування та ігри, щоб зробити ваше онлайн-навчання більш привабливим і веселим. Perculus допомагає інструкторам проводити виняткові та незабутні онлайн-навчання. За допомогою заходів із залучення, які можна планувати заздалегідь і повторно використовувати під час різних сесій, викладачі, інструктори, фасилітатори можуть запропонувати своїм учасникам найцікавіше навчання в прямому ефірі.

Вебсайт: perculus.com

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