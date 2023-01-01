Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «QuizModeOn» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Quizmodeon is a web platform that gives you the power to do live multiplayer competitions. - No need for an app download, it can be easily accessed by all mobile and desktop devices. - Custom branding feature to emphasize and make your brand look special. - Gamified scenarios for the quiz produce a memorable experience for the participants - Provides an entertaining solution for HR recruitment, training, marketing strategies and much more.

Вебсайт: quizmodeon.com

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