Цікавий спосіб навчитися кібербезпеці. Практичний тренінг з кібербезпеки в реальних сценаріях.

Вебсайт: tryhackme.com

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