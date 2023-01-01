QuizWhizzer — це найкращий інструмент у класі для створення веселих гейміфікованих вікторин! Завантажте фонове зображення та додайте місця для руху гравців, щоб створити унікальну ігрову дошку для вашої вікторини. Потім спостерігайте, як аватари студентів просуваються по дошці в режимі реального часу, коли вони відповідають на запитання!

Вебсайт: quizwhizzer.com

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