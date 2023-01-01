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QuizWhizzer

QuizWhizzer

quizwhizzer.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

QuizWhizzer — це найкращий інструмент у класі для створення веселих гейміфікованих вікторин! Завантажте фонове зображення та додайте місця для руху гравців, щоб створити унікальну ігрову дошку для вашої вікторини. Потім спостерігайте, як аватари студентів просуваються по дошці в режимі реального часу, коли вони відповідають на запитання!

Вебсайт: quizwhizzer.com

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