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Piazza

Piazza

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Вебсайт: piazza.com

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Piazza — це безкоштовне онлайн-місце зібрання, де студенти можуть запитувати, відповідати та досліджувати цілодобово та без вихідних під керівництвом своїх інструкторів. Студенти, а також викладачі можуть відповідати на запитання, сприяючи здоровій спільній дискусії.

Вебсайт: piazza.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Piazza». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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