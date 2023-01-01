Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «UpToDate» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Коли ви дбаєте про пацієнтів і кожне рішення має значення, вам потрібні найкращі докази та клінічне керівництво у вас під рукою, щоб впевнено відповідати навіть на найскладніші запитання.

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