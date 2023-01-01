Лікування розладів харчової поведінки на основі доказів для пацієнтів віком від 6 до 24 років проводиться спеціальною командою з 5 осіб, включаючи терапевта, дієтолога, медичного працівника, наставника-рівного та сімейного наставника. Вивчайте більше.

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