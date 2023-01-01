Зустрічайте тренера з продажу Bopai, вашого віртуального наставника з продажу. Розкрийте свій потенціал продажів за допомогою стратегій, заснованих на фактичних даних: аналіз мовлення, розпізнавання тону, розгляд заперечень і персоналізоване навчання.

Вебсайт: salesbop.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SalesBop». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.