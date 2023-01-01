Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RocDesk» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Розкрийте свій глобальний потенціал із Rocdesk: завойовуйте ринки, збільшуйте успіх! Rocdesk надає B2B-компаніям у всьому світі передові маркетингові алгоритми, розширюючи їх клієнтську базу, збільшуючи продажі та відкриваючи безпрецедентні можливості для зростання

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