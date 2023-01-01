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Mailtastic

Mailtastic

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Вебсайт: mailtastic.com

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Mailtastic allows you to centrally manage your employees'​ email signatures and extend them with marketing banners to transform daily email traffic into a powerful marketing channel. Mailtastic is trusted by customers of all sizes around the world, including Fortune 500+ businesses, to harness the full marketing potential of their email signatures, thereby expanding their marketing initiatives and connecting with new potential customers. Book a demo today to see how you can start unlocking revenue with email signature marketing.

Категорії:

Business
E-Signature Software

Вебсайт: mailtastic.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mailtastic». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocHub

DocHub

dochub.com

Zoho Sign

Zoho Sign

zoho.com

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Dropbox Sign

Dropbox Sign

hellosign.com

SignEasy

SignEasy

signeasy.com

Formstack

Formstack

formstack.com

WiseStamp

WiseStamp

wisestamp.com

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Signaturely

Signaturely

signaturely.com

signNow

signNow

signnow.com

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