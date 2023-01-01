Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mailtastic» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Mailtastic allows you to centrally manage your employees'​ email signatures and extend them with marketing banners to transform daily email traffic into a powerful marketing channel. Mailtastic is trusted by customers of all sizes around the world, including Fortune 500+ businesses, to harness the full marketing potential of their email signatures, thereby expanding their marketing initiatives and connecting with new potential customers. Book a demo today to see how you can start unlocking revenue with email signature marketing.

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Вебсайт: mailtastic.com

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