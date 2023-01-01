Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bulk Signature» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

BulkSignature is an Email Signature Management solution for Google Workspace. It automates the process of creating email signatures for your entire organization. Turn your emails into a powerful marketing channel with a BulkSignature! You can upload banners, and run promotion campaigns using the email signatures.

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Вебсайт: bulksignature.com

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