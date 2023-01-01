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Kangaroo Members

Kangaroo Members

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Вебсайт: loyalty.kangaroorewards.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kangaroo Members» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Drive customer loyalty and growth with Kangaroo Rewards, a leading omnichannel loyalty engine trusted by thousands of SMBs and Fortune 500 companies. Craft hyper-personalized engagement with targeted rewards, automated marketing, and your own branded app. Witness average order values soar as customers feel valued, spend more, and return for more. Streamline operations with effortless setup and expert support. Our laser-focused data insights optimize your program, maximize ROI, and fuel pure profit. Kangaroo integrates with leading POS, eCommerce, and marketing platforms like Shopify, Lightspeed, Magento, and Mailchimp. Book a demo today!

Категорії:

Business
Loyalty Management Software

Вебсайт: loyalty.kangaroorewards.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kangaroo Members». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Square

Square

squareup.com

Talkable

Talkable

talkable.com

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Smile.io

Smile.io

smile.io

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

Stamped

Stamped

stamped.io

inCust

inCust

incust.com

Poket

Poket

poket.com

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