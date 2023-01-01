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Boomerangme

Boomerangme

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Вебсайт: boomerangme.biz

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Boomerangme.biz is a Loyalty platform for SMBs, designed for agencies. We digitized all the printed promotions and provide free push-notifications channel to businesses. That helps to increase retention, revenue, and customer base for SMBs. White labeled Reseller account help to get additional recurring revenue by offering Loyalty as a Service to digital agencies.

Категорії:

Business
Loyalty Management Software

Вебсайт: boomerangme.biz

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Альтернативи

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

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Talkable

talkable.com

Fivestars

Fivestars

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Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Smile.io

Smile.io

smile.io

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

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Stamped

stamped.io

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inCust

incust.com

Poket

Poket

poket.com

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