Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sparkage Merchant» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Sparkage is a digital loyalty platform that simplifies marketing for small businesses. It has everything you need to connect with customers, encourage repeat visits and grow your business.

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Вебсайт: getsparkage.com

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