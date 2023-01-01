Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shopuddy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Enable small businesses to issue digital reward cards and vouchers to customers' Apple Wallet and Google Wallet. Brands can rapidly deploy all types of loyalty programs to boost their returning customers, increase customers loyalty level and grow your wallet share of wallet.

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Вебсайт: shopuddy.com

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