Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Flipdish» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Система онлайн замовлення для ресторанів Flipdish — це все, що вам потрібно, щоб приймати замовлення безпосередньо з ваших власних сайтів і програм, пропонувати цифрові замовлення з кіосків або телефонів і розвивати свій бізнес за допомогою маркетингових кампаній і кампаній лояльності.

Вебсайт: flipdish.com

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