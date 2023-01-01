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Flipdish

Flipdish

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Вебсайт: flipdish.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Система онлайн замовлення для ресторанів Flipdish — це все, що вам потрібно, щоб приймати замовлення безпосередньо з ваших власних сайтів і програм, пропонувати цифрові замовлення з кіосків або телефонів і розвивати свій бізнес за допомогою маркетингових кампаній і кампаній лояльності.

Вебсайт: flipdish.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Flipdish». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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