Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ChowNow» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

ChowNow — це система онлайн-замовлень без комісії та додаток для замовлення їжі, який допомагає ресторанам нагодувати своїх голодних клієнтів.

Вебсайт: chownow.com

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