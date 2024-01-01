Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Delivery.com» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Get delivery from local favorite restaurants, liquor stores, grocery stores and laundromats near you. Order online for delivery or takeout. Every order earns points. Download the app for promos.

Вебсайт: delivery.com

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